Leg og motion hånd i hånd

Der skal dyb koncentration til for at holde ægget på skeen, så det er lidt af en udfordring for motorikken. Foto: Kaj Bonne

Børnehusene i Mørkhøj havde festlig dag

Af Niels Rasmussen

De gode vaner skal grundlægges fra man er helt lille.

Og børnene i børnehusene i Mørkhøj er godt på vej i den retning.

I fredags var de samlet til den årlige motionsdag på plænen ved Mørkhøj Skole.

Formålet med motionsdagen er at have en dag med socialt samvær, hvor krop og bevægelse er i fokus.

Ved legene skabes der mulighed for at opleve en glæde ved at røre sig og bruge kroppen i forskellige motoriske udfoldelser og udfordringer.

Dagen giver anledning til at børnene får lejlighed til at opleve sig som en del af et fællesskab, enten ved konkurrence eller anden deltagelse.

Det kan være fx at heppe på de andre eller ved at opleve sig selv og andre i en samtidig fælles aktivitet, som fx stopdans.

I voksenperspektivet giver motionsdagen mulighed for at opleve ens eget børnehus som en del af én områdeinstitution og det er med til at styrke denne følelse.

Alle børnehusene kommer og bidrager med noget og er en del af noget større, noget fælles. Dagen blev indledt med en fællessang.

Alle samledes i en stor rundkreds hvor man sang motionssangen. Derefter gik børnene i gang med de forskellige aktiviteter, der ikke var sværere end at alle kunne være med.

Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk