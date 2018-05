Når kulturerne mødes

Det kan være spændende at få mad fra andre nationer, så det ikke er frikadeller og hakkebøffer det hele. Foto: Privat.

Gladsaxe Loves Culture på Telefonfabrikken

Af Sissel Wold-Andersen Udviklingskonsulent, Telefonfabrikken

Vi er alle en del af en kultur.. En måde at se og forstå verden, specifikke historier og bestemte traditioner, der er blevet videreført fra generation til generation.

Vores kultur har derfor enorm betydning for vores handlen og væren, og ikke mindst måden hvorpå vi ser og forstår os selv og hinanden.

Men i stedet for at blive ved med at diskutere hvad der definerer ”din” kultur og ”min” kultur, så lad os mødes om forskellighederne, lære af hinanden og skabe ”vores” kultur.

Kultur er noget, der kan bringe os sammen, og noget vi kan dyrke i fællesskab. Det er alt fra kunst, litteratur, musik og teater, til mad, beklædning og traditionelle danse.

Sammen med et hav af kulturelle aktører og lokale foreninger åbner Gladsaxe Loves Culture igen i år dørene for en festival med fokus på mangfoldighed og mødet på tværs af kulturer.

Lørdag 2. juni stimler mere end 40 forskellige kunstnere, kulturpersoner, foreninger samt repræsentanter fra mere end 16 forskellige lande verden over sammen i forsøget på at gøre op med kulturdiskussionerne og i stedet dyrke nysgerrigheden og mangfoldigheden.

I dagens anledning vil Telefonfabrikken i Gladsaxe blive omdannet til et kulturmekka, der byder på over 50 forskellige optrædener og aktiviteter. Der vil være musikalske indslag fra Indien, dans fra Rwanda og Nepal, og et verdenskøkken med mad fra 10 forskellige nationaliteter. Som noget nyt åbnes i år også en litteraturscene, som vil præsentere både foredrag og digtoplæsning.

Gladsaxe Loves Culture er organiseret i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommunes Integrationsråd og Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus.