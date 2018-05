Odysseus var bedst

Søren Klausen (tv.), klubmesteren fra Odysseus, dystede mod Casper Yukun Liu fra Caissa Gladsaxe. Foto: Privat.

Venskabsmatch mellem Skakforeningen Odysseus og Caissa Gladsaxe endte med en meget sikker sejr til hjemmeholdet

Af Jan Løfberg

Skakforeningen Odysseus har i knap 40 år haft status som Gladsaxes stærkeste skakforening. Torsdag aften før pinse blev Odysseus’ dominans udfordret af Caissa Gladsaxe. På det seneste har Caissa fået tilgang af en række stærke spillere.

Caissa Gladsaxe er en sammenslutning af Caissa og Gladsaxe Skak Forening og rykkede i denne sæson op i den københavnske mesterrække, hvor klubben er storfavorit til at avancere til 2. division næste år. Odysseus har i mange år spillet i divisionsturneringen og er pt. placeret i 2. division.

Bestyrelserne i de to klubber stak hovederne sammen og fandt frem til, at man ville spille en venskabsmatch. Denne fandt så sted torsdag aften før pinse, oplyser Jens Hornsgaard fra Odysseus:

– Der var lagt an til en spændende match. Der blev kæmpet bravt over hele linjen. Skaklokalet var fyldt med koncentration, angreb og forsvar og spændende træk. På de to øverste brætter var kampen lige, og begge partier sluttede remis. Men derudover var Odysseus for stærke, og matchen endte med en sikker sejr på 8½-1½. Et kuriosum var, at på 4. bræt mødtes far og søn: Erik Poulsen fra Caissa Gladsaxe og sønnen Klaus Poulsen fra Odysseus.

Mon ikke at Caissa er sultne efter en revanche næste år? Forhåbentlig er en god og venskabelig skaktradition lagt fra land i Gladsaxe.