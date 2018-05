På med løbeskoene

Gladsaxeløbet den perfekte anledning til at få gode motionsvaner

Af Niels Rasmussen

IF Bytoften kommer med 100 deltagere.

Og det er væltet ind med tilmeldinger fra andre klubber, politiske partier og pivatpersoner.

Bagsværd Roklub stiller med 10 deltagere

Bagsværd Atletik Club, med 6 deltagere

Socialdemokratiet med 6 deltagere

Enhedslisten med 6 deltagere og

Venstre med 5 deltagere

Så årets udgave af Gladsaxeløbet på søndag på Gladsaxe Stadion tegner til at blive en festlig begivenhed.

Især fordi det ser ud som om, vejret vil vise sig fra den gode side.

-Vi laver det som sædvanlig om til en klubfest. Så vi kommer selv med vores egen pølsevogn. Vore deltagere har betalt et mindre gebyr, så de kan få en pølse og en vand efter løbet, fortæller klubformand Thomas Dreyer, der mener, at det er rimeligt at han hopper løbet over for at passe på pølsevognen.

Det er aldrig for sent at komme i gang. Det motto bruges tit og ofte, når man skal have ældre til at motionere, så de kan blive ved med at være mobile eller ligefrem opnå forbedringer, så de kan få større kvalitet i deres dagligdag.

Man kan heller ikke komme for tidligt i gang. De gode motionsvaner kan grundlægges nærmest, når man bliver kørt rundt i en klapvogn.

Det kan man bl.a. se, når Gladsaxeløbet afvikles. Her støder man tit på synet af en mor eller en far, der har den næsten nyfødte med rundt på turen.

Mange forældre vælger også at tage turen på 2 km med de mindste, for her kan alle være med uden at det bliver for hårdt.

Til kamp mod diabetes 2

I en tid, hvor man taler om fedmeproblemer på grund af for meget og for forkert mad og mangel på motion, så er Gladsaxeløbet en god måde at komme ud over stepperne.

Der løbes vanen tro tre forskellige distancer: 2 km, 5 km og 10 km (2×5 km) og man bruger den tid, som nu engang er nødvendig. Det er et motionsløb og gerne for hele familien. Men det er på den anden side ikke forbudt at give den hele armen (med fødderne)

Motion har en positiv indflydelse på mange af kroppens funktioner. Det gælder ikke mindst kampen mod diabetes 2, der enten kan holdes i skak eller ligefrem fjernes, hvis man gør de rigtige ting.

Det anbefales, at man er fysisk aktiv mindst en halv time hver dag med en eller anden form for motion. Kredsløbstræning som gang, cykling, løb, svømning og styrketræning er gode at bruge, og når det kombineres med styrketræning opnår man de bedste resultater.

Primært gælder det dog om at komme væk fra tv, sofa eller computer og ud af døren.

Derfor er det bedste, som du kan gøre, at lave den fysiske aktivitet, som du kan lide. Så bliver det ikke umiddelbart en sur pligt, og det kan skærpe lysten til at fortsætte.

Startnumre hentes hos Kvickly

Der er stadig plads i Gladsaxeløbet

Tilmeldingen online til Gladsaxeløbet sluttede mandag aften. Men man kan stadig sikre sig en plads i et af de tre felter – der løbes 2 km, 5 km eller 10 km.

Men nu er det først muligt at tilmelde sig på løbsdagen til dobbelt startgebyr. Der er stadig plads i GladsaxeløbetTilmeldingen online til Gladsaxeløbet sluttede mandag aften. Men man kan stadig sikre sig en plads i et af de tre felter – der løbes 2 km, 5 km eller 10 km.Men nu er det først muligt at tilmelde sig på løbsdagen til dobbelt startgebyr. Startnummer og chip afhentes lørdag den 2. juni i KVICKLY, Buddingevej 272, 2860 Søborg mellem 10:00 og 14:00,

Der udleveres også på løbsdagen fra kl. 8.45 ved starten på Gladsaxe Stadion.

Vejrudsigten lyder på ca. 24 grader.