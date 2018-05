Perfekt hjælp fra kommunen

-

Af Susanne Damsgaard

I en svær tid var det helt fantastisk at opleve, at hjemmesygeplejen i Gladsaxe var helt fantastiske. Aldrig har jeg oplevet så stort et overskud, empati og indlevelse som jeg gjorde i en svær tid, hvor min mand lå for døden.

Uanset hvor travlt I måtte have, så mærkede jeg det ikke.

I havde tid til mig og alle mine spørgsmål. I havde tid til at sætte jer sammen med mig til rundbordssamtaler. I tog jer den tid jeg og min mand havde behov for.

Når jeg ringede og fortalte, at nu var han faldet, så stod i der med det samme. Uden jer havde det været endnu mere svært at klare. I havde styr på alt. Både før, under og efter.

I gjorde det ikke mindre end fantastisk.

Tak for jer.