Skambidt lam måtte aflives

Hundeejer brød regler på Radiomarken

Af /

Trafik- og Teknikudvalget besluttede i februar, at der skulle får med lam på græs i de to folde på Radiomarken i sæsonen 2018. Dyrene styrker naturen, fordi de øger biodiversiteten, hvilket betyder, at der kommer flere forskellige blomster og insekter på arealet.

Mange borgere er glade for, at projektet nu er udvidet til også at indeholde lam, og mange mødte op for at hilse dyrene velkommen, da de kom på græs i april.

Desværre er der kommet et skår i glæden, da dyreholderen 15. maj meddelte By- og Miljøforvaltningen, at et lam er blevet bidt i halsen og efterfølgende aflivet. Det er dyreholderens vurdering, at det er en løsgående hund, der har bidt lammet. Det er sket på trods af, at ordensreglementet for Radiomarken påbyder, at hunde skal være i snor. Det tydeliggøres yderligere ved skiltning ved alle klaplåger til foldene, at hunde skal føres i snor.

Gladsaxe Kommunes By- og Miljøforvaltning appellerer derfor til, at alle der færdes i området passer på dyrene og overholder ordensreglementet. For at passe på dyrene er det vigtigt at hunde føres i snor, at får og lam ikke fodres og at får og lam kan græsse uden forstyrrelser, da de let forskrækkes.

Hvis der opstår problemer med et af dyrene, så kontakt dyreholder på tlf. 31 88 46 16 eller 31 88 88 86.