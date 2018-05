Taekwondo for de helt små

Oumaima Ramdani har fået masser af trænererfaring ved at arbejde med de små størrelser, der nu ved lidt om taekwondo. Foto: Privat.

Foreningslivet skal præsenteres for de mindste

Af /

Gladsaxe Kommune støtter foreningslivet i Gladsaxe.

Som et konkret tiltag har kommunen de seneste måneder i samarbejde med bl.a. Gladsaxe Taekwondo Klub arrangeret undervisning i børnehaven Hyldegården.

Formålet med projektet er at introducere de helt små og deres forældre til foreningslivet i kommunen, så de senere får lyst til at bidrage til og nyde godt af de aktiviteter, der tilbydes i Gladsaxes mange foreninger.

Hver torsdag har Oumaima Ramdani undervist de små størrelser i kampsport, og det har været lærerigt for børn såvel som træner. Oumaima har med stort engagement og hensyntagen til børnenes alder fundet en god balance mellem leg og kampsporttræning. Det har været vigtigt for hende at lære børnene, at selv om træningen godt kan være lidt svær, så er det stadig rigtig sjovt at træne taekwondo. Børnenes forældre har også været med og har støttet og hjulpet til.

Undervisningen er foregået i tæt samarbejde med Ida Lykke Bang fra GIF. Ida er projekt- og integrationsmedarbejder i GIF og har været en ildsjæl i forbindelse med projektet. For en ny træner som Oumaima har det været guld værd at have en mere erfaren træner at sparre med.

I efteråret gentages forløbet i børnehaven. Denne gang bliver det de lidt større børn, der får fornøjelsen af at træne kampsport.