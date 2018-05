Tak til kunderne

Pia Thulin, indehaver af Clarich på Erik Bøghs Allé, stopper som selvstændig efter 25 år

Af Jan Løfberg

Sommeren skal bruges til at tænke. Over livet. Over fremtiden. Og så skal den nydes.

Pia Thulin, der har været selvstændig i et kvart århundrede og har haft Clarich på Erik Bøghs Allé i næsten 12 år er ved at sælge de sidste varer.

– Sommeren vil jeg bruge til at finde ud af, hvad der skal ske. Til at starte med ser jeg frem til at have lørdagsfri, så måske et helt almindeligt job fem dage om ugen i 37 timer, siger Pia Thulin, der sammen med sin mand snart drager tre uger til Østen: – Nu er der tid, som hun siger.

Sommeren skal blandt andet nydes i sommerhuset syd for Køge. Børnene på 20 og 21 er begge på længere rejser i udlandet, så kontakten til dem skal klares på langdistancen.

– Jeg har haft min drømmebutik. Jeg har været glad for at være her og betjene de mange dejlige kunder. En stor tak til dem, siger Pia Thulin.