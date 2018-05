Uambitiøs Gladsaxestrategi

-

Af Martin Skou Heidemann, Venstres Byrådsgruppe

Venstre har større ambitioner end dem, som fremgår af udkastet til ny Gladsaxestrategi. Udkastet er på vej i offentlig høring og er formuleret med udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Verdensmålene er udviklet for at bekæmpe overordnede globale udfordringer som fattigdom, sult, mangel på demokrati, rent vand og sanitet samt klimaudfordringer. Dem slutter vi selvfølgelig op om. Men i kontrast til verdensmålenes overordnede udfordringer, er Gladsaxe Kommunes opgaver veldefinerede; borgernære opgaver som skoler, dagtilbud, ældrepleje, veje, cykelstier, biblioteker, tandpleje mm.

Vi mener, at borgerne i Gladsaxe Kommune har krav på, at det politiske styre forholder sig strategisk til de konkrete opgaver og til kommunens fremtidige drift og økonomi.

Det er det byrådet er valgt til, og der både politikere og forvaltning bør have sit primære fokus. Vi mener, at det nuværende udkast til en Gladsaxestrategi er blevet for ukonkret på en række afgørende punkter:

Kvaliteten af kommunens skole- og dagtilbud, kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen, kommunal service, udvikling af fritidstilbud- og faciliteter. Endelig forholder det nuværende strategiudkast sig ikke til mål og retning for kommunens drift og økonomi, herunder skatteindtægter, udvikling af driftsopgaver eller hvilke forventninger borgerne kan have i kontakten med kommunen.

I høringsperioden vil vi fremsætte ændringsforslag og håber at mange andre vil gøre det samme.