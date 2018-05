Verdensmål gav lokalt slagsmål

Diskussionslysten var stor på byrådsmødet i onsdags, hvor Gladsaxestrategien for de kommende fire år blev behandlet

Af Jan Løfberg

Sangsvalerne er gået på pension, så nu var der ingen hjælp at hente på byrådsmødet i onsdags, hvor byrådsmedlemmerne og de forholdsvis få borgere på tilhørerpladserne måtte bruge stemmebåndene ekstra meget, da de sang ”Se, det summer af sol over engen” af Holger Drachmann. Og lad os lige tage sidste linje fra teksten, der er fra 1897: ”Ingen vår som en maj i vort land!”

Så sandt, så sandt. Sommeren er kommet til Gladsaxe tidligt i år, men det fik nu ikke byrødderne til at lægge stridsøkserne.

Tværtimod fik diskussionen af Gladsaxestrategien for 2018-2022 – strategien læner sig op ad FNs 17 verdensmål – medlemmerne til at hæve kampvåbnene igen. Særligt Kristian Niebuhr fra Dansk Folkeparti var i topform.

Niebuhr fandt, at Dansk Folkeparti og Venstre ikke var blevet krediteret behørigt for et ændringsforslag, så det kom til at hedde ”at forslag

til Gladsaxestrategien 2018-2022 sendes i høring” i stedet for det oprindelige ”at forslag til Gladsaxestrategien 2018-2022 godkendes med henblik på udsendelse i høring”.

Niebuhr undrede sig over, hvorfor teksten bare blev ændret. Kunne der mon være en grund til denne forglemmelse?

I en time var der heksedans omkring talerstolen. Enhedslisten og Venstre gentog deres ændringsforslag fra Økonomiudvalget, men alle forslag blev nedstemt med overvældende majoritet.

Gladsaxestrategien sendes i høring i 13 uger fra 24. maj til 26. august. Afhængigt af omfanget af høringssvarene behandler Økonomiudvalget det endelige udkast til Gladsaxestrategien tidligst 18. september.