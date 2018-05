Vi kan ikke bruge pengene to gange

-

Af Trine Græse (A), Borgmester

Det er rigtigt, som Martin Skou Heidemann (V) skrev i sidste uge, at vi har en god økonomi i Gladsaxe.

Men når vi lige nu har en stor kassebeholdning, skyldes det, at vi har en lang række projekter, som vi har sat penge af til, men som vi endnu ikke er kommet i gang med. På Økonomiudvalgets møde den 5. maj fik vi en orientering om, hvad disse penge er disponeret til.

Det er bl.a. projekter som gode læringsmiljøer på vores skoler, udvidelse af vores børnehuse, nyt sundhedshus, renovering af Træningscenter Gladsaxe, nye handicapboliger på Kellersvej, renovering af Gladsaxe Svømmehal, ny klub på Vadgård Skole, nyt spillested og etableringen af Hovedstadens Letbane og Gladsaxe Boulevard.

Det er store og vigtige projekter, som Venstre selv har været med til at beslutte.

Venstre har også været med til at aftale, at vi skulle undersøge mulighederne for fremover at tilbyde vores borgere at stå på skøjter. Den rapport kommer snart og vil indgå i de kommende budgetforhandlingerne. Så må vi se, om vi kan finde nye penge, og hvilke aktiviteter vi kan blive enige i Byrådet om, at pengene skal bruges til.

Men at ville bruge vores nuværende kassebeholdning på en skøjtehal og skattelettelser ville blot være at bruge pengene to gange. Og det er jeg sikker på, at MSH er enig med mig i, er en dårlig ide.