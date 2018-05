Vin og spiritus er for alle

Smagningerne i Bagsværd Vinhandel plejer at være et tilløbsstykke. Foto: Kaj Bonne.

Bagsværd Vinhandel arrangerer de traditionelle smagninger til Go’Nat Bagsværd

Af Jan Løfberg

Et af de traditionelt stensikre hit er smagningerne hos Bagsværd Vinhandel.

Og i år sker det med et helt nyt fokusområde, nemlig cocktails. Denne feststemte drink kan mixes på talrige måder, og det er noget af det, som Bagsværd Vinhandel vil fortælle om.

Ude foran butikken vil der være en stand, hvor du kan smage på tre forskellige cocktails mixet af vinderen af Freestyle Mixology 2017 Jeppe Ipsen.

De tre cocktails er Cucumber Colins, Bramble og en ny version af den kendte Caipirinha.

Tidligere var det kun vin, som man lavede smagninger for, men Steve Stusgaard fra Bagsværd vinhandel har de seneste år oplevet en spirende interesse for blandt andet whisky, gin og rhum.

Derfor er der også i år spiritussmagninger, der for alvor blev introduceret i 2016. Under smagningerne uddeles adskillige andre smagsprøver – blandt andet chokolade og lakrids. Bagsværd Lakirds har produceret en helt ny salmiaklakrids, som man kan smage.

Bagsværd Vinhandel er også med til arrangementerne på Bagsværd Torv på den anden side af gaden, hvor der spilles musik.