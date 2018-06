3-2-1 værsgo’ at klatre!

Klatrevæggen var en stor succes fra første stund. Foto: Privat.

Spejdernes bouldervæg står nu endelig klar efter flere måneders arbejde

Onsdag blev den længe ventede dag med indvielse af bouldervæggen. På ægte spejdermanér var båndet og saksen til indvielsen skiftet ud med tovværk, økse og huggeblok. Der blev skålet i børnechampagne, og endelig var det tid til at prøve klatrevæggen.

Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor der blev klatret, leget, spist hotdogs og snobrød på 2. Lyngby DDS spejdergrund.

Bouldervæggen er et projekt, der skal komme alle spejder- og FDF grupper i Gladsaxe Kommune til gavn. Alle grupper får adgang til at komme og klatre og udnytte denne mulighed for at bruge kroppen aktivt.

BUS (Børne og ungdomsorganisationerne i Gladsaxe) og 2. Lyngby DDS har i samarbejde skaffet midlerne til at bygge bouldervæggen. En stor del af pengene er kommet fra Gladsaxe Kommunes initiativpulje; også Krista og Viggo Pedersens Fond har givet et bidrag.

At bygge bouldervæggen selv har været en stor opgave. Spejdere, ledere og forældre har sammen gravet 18 tons jord op for at skabe plads til et sikkert faldunderlag, bygget konstruktionen, boret 1000 huller og skruet 3000 skruer i, før der blev mulighed for at placere alle de spændende klatregreb.