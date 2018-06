AB Gladsaxe mister Stefan Nygaard

Stefan Nygaard har 189 cm og 82 kg at gøre godt med og har scoret en del mål – og fået mange advarsler. Foto: Kaj Bonne.

Angriberen skifter til oprykkerne fra Hvidovre IF

Af Niels Rasmussen

Efter en enkelt sæson hos AB Gladsaxe skifter angriberen Stefan Nygaard til Hvidovre IF, der efter sommerpausen spiller i 1. division under ledelse af den tidligere AB Gladsaxetræner Per Frandsen.

Stefan Nygaard har tidligere prøvet at spille i 1. division, da han var i Næstved.

Efter forrige sæson mistede AB Gladsaxe myreflittige Emil Holten til Nykøbing FC, og nu ryger der altså atter en angriber.

Ud over en del mål, så har Stefan Nygaard også gjort sig bemærket ved at få for mange gule kort.

Op til kampene i foråret havde AB Gladsaxe også Oliver Carrara med i en del træningskampe, men han valgte at skifte til Avarta, så lige nu ligner det masser af spilletid til Nichlas Rohde i efteråret.

Venstrebacken Simon Schultz har fået kontrakt med Nykøbing FC og begynder i klubben om nogle uger.