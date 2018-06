Analyse skal fortælle om mulighederne for Skovbrynet Skole

Intens debat på byrådsmødet om sammenlægninger, lukninger og overbygninger

Af Niels Rasmussen

Det går faktisk rigtig godt på Skovbrynet Skole. Personalet yder et flot stykke arbejde, og elevernes karakterer er fint med.

Der er bare et stort og meget nærværende problem. Alt for få forældre vælger skolen, når de skal sende deres børn i skole, selv om de bor i det skoledistrikt. Skolen har fået et dårligt image, og der er mange ture op ad bakke. Kun 30 procent vælger skolen. Der er lave klassegennemsnit og på enkelte årgange kun en klasse.

I den sammenhæng med at sende børn på skoler længere væk, hører man ikke noget om nærvær og usikre skoleveje, når eleverne skal sendes ud i trafikken.

Så der skal findes en løsning i en tid, hvor der er udsigt til, at mange flytter til kommunen i løbet af de kommende år, når lejligheder og huse tages i brug i Bagsværdlund og Solhusene på den anden side af vejen.

På den forholdsvis nybyggede Bagsværd Skole går det fint.

Til byrådsmødet i onsdags havde Venstremedlemmerne Pia Skou og Lone Yalcinkaya foreslået, at Bagsværd og Skovbrynet skoledistrikter blev slået sammen til et skoledistrikt, så elever og medarbejdere alle kommer på Bagsværd Skole.

Så skal der inddrages nogle bygninger på Bagsværd Stadion, og der skal måske også bygges til. Det vil uundgåeligt gå ud over vægtløftere, fodboldspillere og atletikfolk.

Det kom der en lang debat ud af.

Lars Abel fra de konservative gjorde opmærksom på, at det ville være rimeligt at afvente den analyse som forvaltningen faktisk skal arbejde med for at få helt styr på skolestrukturen i Bagsværd. Stengård Skole skal også med i det arbejde. Og han understregede, at der ikke just er behov for at nedlægge idrætsarealer.

At lave en overbygningsskole på Skovbrynet Skole, så den f.eks. kun kom til at rumme elever fra 7. klasse og opefter, blev også nævnt som en mulighed.

Venstreforslaget fik også kritik for at være med til at give indtryk af, at Skovbrynet Skole er dødsdømt.

-Det er uanstændigt at behandle personale og elever på den måde, sagde Claus Wachmann(Rad.), der er formand for Børne – Og Undervisningsudvalget.

Der kan blive tale om meget store udgifter, hvis der skal bygges på Bagsværd Stadion, og klubberne skal rykke et andet sted hen.

Det hele endte dog med, at der var solid opbakning til, at man venter på analysen fra forvaltningen. Den ventes klar omkring nytår.