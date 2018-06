Augusta Daimi Gentle – født Larsen. Står der på de officielle papirer

Men i Danmark er hun bare Daimi. Sangerinden der også blev filmskuespiller og revystjerne og en bunke andet på Riddersalen hos Jytte Abildstrøm.

Af Niels Rasmussen



I 50 år har Daimi boet i Søborg. Hun købte hus på Wergelands Alle i 1968, og her boede hun i mange år sammen med sin mand Cliff. Nu er hun flyttet på Søborg Hovedgade. Hun var med til at kæmpe for at Borgernes Hus – der nu tilhører Håndværkerforeningen – skulle bevares. For den indsats blev Daimi i søndags udnævnt til årets æreshåndværker 2017 som den femte prismodtager. Daimi holdt en sjov tale, da hun skulle takke for hæderen, der bl.a. indebærer at hun er blevet malet. Håndværkerforeningens formand Søren Muldgaard afslørede maleriet og delte blomster ud. Foto: Kaj Bonne.