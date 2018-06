Av, det var en værre en

Dette undrede tidligere byrådsmedlem Gunnar Svendsen, at han skulle oplyse sit personnummer, da han skulle tilmelde sig et borgermøde. Foto: Kaj Bonne.

I første omgang krævede Gladsaxe Kommune borgernes personnummer til Gladsaxemødet

Af Jan Løfberg

Er det virkelig nødvendigt, at borgerne skal igennem en besværlig procedure, hvor de skal oplyse deres CPR-nummer for at deltage i Gladsaxemødet?

– Nej, det er det virkelig ikke. Vi har ikke behov for at få borgernes personnumre til et offentligt møde. Af praktiske hensyn skal vi vide, hvor mange og hvem der kommer, siger kommunaldirektør Bo Rasmussen fra Gladsaxe Kommune.

Kommunaldirektøren henviste også til, at timingen heller ikke var den allerbedste i forhold til diskussionen om beskyttelsen af borgernes personlige data. Gladsaxe Kommune gik straks i gang med at rette op på fadæsen.

Det var Gunnar Svendsen, tidligere byrådsmedlem for SF, der undrede sig over proceduren til Gladsaxemødet: – Jeg fik en invitation på facebook. Jeg gik ind på linket og udskrev en dagsorden, men da jeg ville tilmelde mig til mødet, sådan som jeg var blevet opfordret til, druknede det hele i uforståelig IT-mystik. Først blev det meddelt, at jeg ikke var logget ind. Logget ind? Hvorfor og hvordan? Derefter skulle jeg oplyse personnummer. Hvorfor?

I første omgang opgav Gunnar Svendsen at melde sig til Gladsaxemødet. Men nu hvor kommunen er i færd med at gøre tilmeldingen lettere, deltager han formentlig i mødet den 11. juni kl. 17-21 i Atriumhallen på Grønnemose Skole.

”Hvordan vil vi sammen skabe bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe” er overskriften på Gladsaxemødet, der er et dialogværksted forud for høringen til den kommende Gladsaxestrategi 2018-22.

På Grønnemose Skole har byrådet inviteret en lang række aktører fra erhvervs- og foreningslivet til at deltage og komme med deres bud på, hvordan man skaber en frugtbar udvikling i kommunen.