Bagsværdløftere giver løfter

Elias Matthiesen var med til at hive femtepladsen i hus. Foto: Michael Bodholt.

Talenterne viste stort potentiale ved DM for hold

Af Niels Rasmussen

I 2008 vandt Bagsværd Vægtløftnings Klub BVK bronze hos herrerne ved DM for hold. Det skete med en samlet pointsum på 980.

Ved mesterskaberne i år ville det have givet en 15. plads. Det viser meget om den eksplosive udvikling i dansk vægtløftning.

I år blev det til en 5. plads ved mesterskaberne i Idrætshuset på Østerbro med IK 99 som arrangør både hos herrerne og hos damerne. I fjor vandt damerne bronze.

Dameholdet stillede endda op i år uden at være ved fuld styrke. Der er bl.a. to graviditeter at tage hensyn til.

Et hold består af fire kvinder/herrer, og mesterskabet vindes ved at have den højeste pointsum, hvor pointene udligner forskellene imellem kropsvægt og vægt løftet.

Bagsværd Vægtløftnings Klub har et ungt hold, så træner Tommy Larsen er fortrøstningsfuld, for Bagsværd Vægtløftnings Klub viste igen, at man kunne blande sig med storbyklubberne. BVK har et ungt hold, med et stort potentiale for at forbedre sig drastisk over de kommende år, hvis alle passer deres træning.

BVK holdet bestod af:

Kvinder:

Mette Fasmila Pedersen

Mette Brynjulf Jepsen

Jasmin Lidlgruber Agertoft

Annette Maria Christensen

Herrer:

Ole Thomsen

Elias Matthiesen

Natthawut Mikkelsen

Gustav Jørgensen

Resultater:

Kvinder:

1. A.K Atlas (Slagelse)

2. IK99 (Kbh Ø)

3. Århus Atlet Klub

4. Århus CrossFit

5. Bagsværd VK

6. AK Viking (Kastrup)

Herre:

1. IK99 (Kbh. Ø)

2. AK Atlas (Slagelse)

3. Sportshøjskolen (Aalborg)

4. Aarhus Atlet Klub

5. Bagsværd VK

6. Ålholm IF (Hillerød)