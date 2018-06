Borgere kan snart få forslag i byrådet

Der arbejdes nu med at etablere en forsøgsordning

Af Niels Rasmussen

I oktober stillede SF i byrådet forslag om, at der skal indføres en ordning, så der kan stilles borgerforslag, hvis der kan samles det nødvendige antal underskrifter.

Nu bliver ordningen formentlig snart en realitet. Økonomiudvalget diskuterede sagen på sit møde i tirsdags.

Økonomiudvalget ønsker en sag forelagt hurtigst muligt, hvor der tages udgangspunkt i en 2-årig forsøgsperiode og en beskrevet procedure, som tager udgangspunkt i et antal på 600 underskrifter.

-Der bliver nogle restriktioner. Vi kan ikke behandle sager, der oplagt er ulovlige, og vi kan ikke tage en sag a la vedtagelsen af letbanen op, for det er jo afsluttet sammen med en lang række andre kommuner, da vi skrev kontrakten under, siger borgmester Trine Græse (A).

Da sagen blev debatteret i byrådet, var der tale om, at for at et forslag kunne komme i byrådet skulle der være ca. 1.400 underskrifter – det er det antal stemmer man skal have for at få et af de 25 mandater. Nu sættes det tal altså væsentligt lavere.

Under debatten blev det også pointeret, at man jo f.eks. bare kan henvende sig til et byrådsmedlem, der så skal tage sagen op. Det kræver ingen underskrifter og går hurtigt.