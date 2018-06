Butikstyveri på Søborg Hovedgade mm.

-

29-årig sigtet for butikstyveri i Søborg

Mandag den 11. juni kl. 12.25 blev en 29-årig mand sigtet for butikstyveri, efter han havde stjålet flere pakker cigaretter fra et supermarked på Søborg Hovedgade i Søborg.

Cyklist påkørt i vejkryds

Mandag den 11. juni kl. 17 blev en patrulje sendt til krydset mellem Gladsaxe Møllevej og Buddinge Hovedgade i Søborg, efter vagtcentralen havde modtaget en anmeldelse om, at en cyklist var blevet påkørt af en personbil. Uheldet skete, da en 68-årig mand fra Kokkedal overså en 50-årige, kvindelig cyklist i forbindelse med et venstresving mod Buddinge Hovedgade. Kvinden blev behandlet af ambulancepersonalet og kørt til et nærtliggende hospital for behandling af flere brud.

46-årig bilist sigtet i flere forhold i Søborg

Mandag den 11. juni kl. 23.47 bragte en patrulje en personbil til standsning på Motorring 3 nær Søborg, hvor føreren, en 46-årig mand fra København, blev sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte. Manden viste sig ligeledes at være påvirket af kokain og spiritus, hvorfor han også blev sigtet for narko- og spirituskørsel, hvilket han ligeledes erkendte. Manden blev kørt til Albertslund Politigård for blodprøveudtag.

18-årig sigtet for kørsel uden førerret i Søborg

Tirsdag den 12. juni kl. 05.50 erkendte en 18-årig kvinde fra Brønshøj, at hun endnu ikke havde taget kørekort, da en patrulje bragte hende til rutinemæssig standsning på Hillerødmotorvejen nær Søborg.

Kørsel uden førerret kan koste bilen

Fører du bil uden førerret, er bøden 7.000 kroner første gang. Anden gang koster det 8.500 kroner. Tredje gang er bøden 10.500 kroner plus at bilen kan konfiskeres. Fjerde gang koster det 14.000 kroner og derefter fængselsstraf.

86-årig udsat for tricktyveri i sit hjem ipå Søborg Parkalle

Tirsdag den 12. juni kl. 17 modtog politiet en anmeldelse om, at en 86-årig kvinde havde været udsat for et tricktyveri i sin lejlighed på Søborg Parkalle. Tricktyveriet skete, da en mand bankede på hendes dør og fortalte kvinden, at han havde hørt, hun havde vandskade i sit køkken. Kvinden gik med manden ud i køkkenet, mens en eller flere ukendte personer gik ind i kvindens lejlighed og gennemrodede flere af hendes ting. Efter manden var gået, opdagede kvinden, at hun bl.a. havde fået stjålet sin pung.

Manden beskrives som:

Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 180 cm. høj og mellem 30-40 år gammel. Han var iført en mørk arbejdsjakke og en mørk kasket.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Vær skeptisk

Trick- og gadetyve er snu og finder på mange påskud for at stjæle på gaden eller i hjemmet. Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at følge nogle enkle råd for at beskytte sig mod de langfingrede:

• Vær skeptisk, når ukendte personer henvender sig – hjemme og på gaden.

• Åben kun døren for folk, du kender. Brug dørspion eller spørg til ærinde uden at åbne. Lav faste aftaler med hjemmehjælpere, håndværkere mv. – spørg gerne efter legitimation. Skilt ikke med, du bor alene – skriv kun forbogstav og efternavn på dørskiltet.

• Hold afstand til ukendte personer på gaden, ved indkøb mv. og hold pungen tæt til kroppen. Skjul altid din pinkode og opbevar den aldrig med dit kort.

• Gå ikke rundt med store værdier – og lad dem ikke ligge fremme hjemme.

Ring hurtigt til politiet, hvis du oplever noget mistænkeligt: 43 86 14 48 eller 114. Ring Alarm 1-1-2 hvis det sker akut.

75-årig udsat for tricktyveri i Mørkhøj

Tirsdag den 12. juni kl. 17.10 blev en 75-årig mand udsat for et tricktyveri i sin lejlighed på Pilegårdsvej i Mørkhøj. Hændelsen skete, da en ukendt gerningsmand ringede på mandens dør under påskud om, at mandens underbo klagede over, at der løb vand ned i hans lejlighed. De to mænd gik ud på badeværelset, mens en eller flere ukendte personer angiveligt gik ind i lejligheden og stjal nogle af mandens kontanter. Manden, der havde banket på døren, forlod lejligheden og gav manden besked om, at han ville høre fra foreningens ejendomskontor. Da den 75-årige mand efterfølgende kom ind i sin stue, kunne han se, at flere skuffer stod åbne, og en lampe var blevet væltet.

Manden, der bankede på hoveddøren beskrives som:

Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 165-170 cm. høj, var ca. 20-30 år gammel og havde sort, kort skæg og strithår. Han var iført sorte bukser og en sort trøje, hvor der stod ”AZ”.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.