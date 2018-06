Den nødvendige kultur

”Kulturen i Gladsaxe” har rundet de første 25 år

Af Niels Rasmussen

Det er vigtigt, at Gladsaxe manifesterer sig på det kulturelle landkort. Således som det f.eks. skete for et par år siden ved konferencen for de kulturelle Samråd i Danmark. Og som det nu sker ved åbningen af Spillestedet Richter i august måned. Det sagde formanden for ”Kulturen i Gladsaxe”,. Albert Lykking, da han holdt tale ved sammenslutningens 25 års fødselsdag på Telefonfabrikken.

”Kulturen i Gladsaxe” er paraplyorganisation for alle de mange foreninger på det kulturelle område i Gladsaxe.

Ved receptionen ønskede formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Katrine Skov, på Byrådets vegne foreningen til lykke med de første 25 år.

I lykønskningen nævnte Katrine Skov, at hun ”er stolt over, at vores by har et aktivt kulturliv, som bygger på engagerede personer i mange foreninger. Det er en styrke for byen og for alle vores borgere, der både har mulighed for at få kulturelle oplevelser og for selv at være aktive kulturudøvere”.

Formanden for Kulturen i Gladsaxe, Albert Lykking, kvitterede for byrådets gave, et klapbord, som det er meningen skal gøre god fyldest i forbindelse med foreningens bladudgivelser.



Formanden Albert Lykking understregede i sin tale vigtigheden af,at der er gang i det kulturelle liv i kommunen.

Foto. Kaj Bonne.