Vivi Drent var blandt de otte kunstnere, der fik overrakt en blomst i dagens anledning på Egegården. Foto: Kaj Bonne.

Beboere på Egegården imponerer med kunstværker

Af Niels Rasmussen.

Det er aldrig for sent at komme i gang med fysisk træning. Det kan give mærkbare forbedringer og gøre livet lettere for mange folk oppe i alderen.

Og det er åbenbart heller ikke for sent at komme i gang med at lave kunst.

Det beviste otte af beboerne på seniorcentret Egegården, da der i onsdags var fernisering på de kunstværker, som de har skabt siden påske.

Medarbejderne Søs Stolpe og Jette Riisfeldt har vist vejen, når der skulle laves små billeder, hvor forskellige elementer blev brugt, så værkerne nærmest fremstod professionelle i deres decoupagestil. Découpage er den art af dekorationer og udsmykninger, hvor et objekt ved limning eller maling påklæbes farvet og illustreret papir eller bladguld osv. i forskellige kombinationer med særlige virkninger. Wikipedia.

-Vi har allerede det næste punkt klar, så vi kan fortsætte med produktionen, siger Jette Riisfeldt.

De otte kunstnere fik hver en blomst til deres bolig, og så stod den på en lille kage og et glas vin, som ved de bedste ferniseringer.