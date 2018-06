Det lignede en sommerkamp

AB Gladsaxe sluttede af med 3-4 mod VSK Aarhus

Af Niels Rasmussen

Kvalifikationsspillet i 2. division i fodbold udviklede sig hurtigt sådan, at kampen om at undgå nedrykning blev til en affære med halvdelen af rækken som implicerede. Fire hold skulle ud.

Resten kunne så koncentrere sig om at spille om æren, fordi en topplacering ikke kunne bruges til ret meget andet. Det har givet nogle af kampen et skær af sommerkampe/træningskampe, hvor der kunne eksperimenteres livligt.

AB Gladsaxe tog lørdag til Aarhus for at møde VSK Aarhus, der allerede var sikre på at rykke ud.

Værterne vandt med 4-3 i en kamp, hvor AB Gladsaxe stillede med et hold, der lyste af eksperimenter. På plussiden kunne man konstatere, at Nichlas Rohde igen scorede to gange.

Der var debut til den 17-årige Anis ben Slimane.

AB Gladsaxe sluttede på andenpladsen efter HIK.

I serie 1 sluttede VB 1968 med en udesejr på 2-1 over oprykkerne fra Helsinge. VB 1968 sluttede på fjerdepladsen med et mandskab, der bedømt ud fra materialet burde have sikret sig oprykning.

I serie 2 holdt oprykkerne fra Gladsaxe-Hero fast i statistikken med at være ubesejret på hjemmebane. Det blev 1-1 mod B77 fra Rødovre.

I kampen om SM møder Gladsaxe-Hero i aften Gørslev, der vandt en anden af de fire puljer.

AB slutter på andenpladsen, mens Bagsværd kom på fjerdepladsen. Bagsværds 2. hold kom på andenpladsen i serie 3og rykker op. På sidste spilledag kiksede IF Bytoften ved at spille 1-1 mod Gladsaxe-Heros allerede nedrykningsdømte hold.