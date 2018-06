En god strategi?

-

Af Michelle Madsen

Astrid Søborg

Medlem af byrådet (V) Skovbrynet 40

Egon havde en plan. Gladsaxe Kommune til gengæld har strategier og politikker. 43 viser min løse optælling på kommunens hjemmeside. Det er madpolitikker, vækststrategier, arkitekturpolitik, kommunikationsstrategier, ungestrategier, økonomiske strategier, politik for værdig behandling af borgerne for at nævne nogle eksempler.

En masse dokumenter, som flittige embedsmænd- og kvinder har brugt mængder af tid på at skrive, og som har undergået behandling i flere led. Nu er man i gang med en ny, Gladsaxestrategien, som skal være en samlende strategi for kommunens udvikling.

Her bliver der taget udgangspunkt i FNs verdensmål. Det betyder, at embedsmænd- og kvinder må vride deres hjerner for at få de globale udfordringer med rent vand, sult og nødt til at passe til de lokale, kommunale behov i ældrepleje og skoler. Det samme skal borgerne, hvis de vil give deres pip med om, hvad de synes er vigtigt for Gladsaxe. Før de siger deres mening om, hvordan vi får en bedre kommune, skal de nu forholde sig til, at Gladsaxe Kommune er på en global mission. Det er synd, og ikke fremmende for den konkrete dialog med borgerne.

Lidt synd også for os alle sammen i Gladsaxe, der måske kunne have fået lidt mere konkret opgaveløsning for pengene – fremfor en masse ord om det samme.