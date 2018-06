Fik politik ind med modermælken

- I august opdagede jeg så, at jeg var gravid. Det var noget af en overraskelse, for jeg er efterhånden blevet 42, siger Christina Rittig Falkberg, der her står med sin nyfødte datter. Foto: Kaj Bonne.

Hvis du vil lave noget om, så bliver du nødt til at søge indflydelse. Det lærte Christina Rittig Falkberg, De Radikales nye byrådsmedlem, i en tidlig alder af sin far

Af Jan Løfberg

Engang imellem så udvikler livet sig anderledes end planlagt. Således også for Christina Rittig Falkberg. I løbet af efteråret 2016 besluttede hun sig for at blive en del af Det Radikale Venstres kandidatliste til kommunalvalget i november:

– I august opdagede jeg så, at jeg var gravid. Det var noget af en overraskelse, for jeg er efterhånden blevet 42, siger Christina Rittig Falkberg, der valgte at fortsætte valgkampen. Hun blev valgt til Gladsaxe Byråd, men har i øjeblikket barselsorlov fra byrådsarbejdet, så hun kan koncentrere sig om sin nyfødte datter.

Christina Rittig Falkberg betegner sig selv som ”en rigtig Gladsaxe-pige”. Hun voksede op på først Hvedemarken mellem Gladsaxe og Buddinge og siden i Bagsværd tæt ved AB. Hun gik først på Bagsværd Skole og derefter Bagsværd Kostskole: – Da jeg var 15 år, realiserede mine forældre en drøm om at købe en bondegård. Vi flyttede til Hillerød, og jeg fortsatte på kostskolen, indtil jeg var færdig med folkeskolen. Herefter var jeg et år i USA, inden jeg kom hjem og blev student fra Frederiksborg Gymnasium.

Christina Rittig Falkberg blev cand.mag. i retorik og kulturformidling fra Københavns Universitet. I dag har hun sit eget kommunikationsfirma, hvor hun underviser, rådgiver og træner folk i ekstern og intern ledelseskommunikation.

Politik ved middagsbordet

– Jeg har fået politik ind med modermælken. Vi diskuterede altid politik højlydt til vores måltider. Min far var mest til de Konservative eller Venstre, men selv om vi ikke var enige, så pirkede han til, at jeg udviklede holdninger til samfund og politik og gik efter at få indflydelse. Min mor var meget interesseret i kunst og kultur og var vel socialliberal, så på den måde er jeg nok en pæn blanding af mine forældre. Det har i hvert fald haft stor betydning for mig, at min far altid sagde: Hvad kan du gøre ved det, Christina? Det har været med til, at jeg søger indflydelse på det, som jeg synes skal gøres bedre. Medborgerskab og demokrati betyder meget for mig.

På Nørrebro boede Christina i en lejlighed, hvor bedste og mest solrige sted i gården var en græsplæne, hvor græsset var slidt helt væk på grund af fodboldspil. Christina blev medlem af gårdlauget, og den bare jord blev erstattet med en superflot have med grøn plæne og blomsterkummer til gavn og glæde for alle gårdens beboere.

Christina Rittig Falkberg er opfostret med, at hvis du har et problem, så løser du det. Du tager ansvar for dit liv, dit job osv. Du kan kun få indflydelse, hvis du er dér, hvor beslutningerne træffes. Efter at være flyttet tilbage til Gladsaxe modnedes tankerne om at gøre noget ved de grå og triste bymidter i Bagsværd og Søborg langsomt i hende. I årevis havde hun haft en indmeldelsesblanket til Det Radikale Venstre liggende i skuffen. Hun havde altid stemt radikalt og var 100 % socialliberal, men nu ville hun gøre alvor af sine årelange overvejelser om at engagere sig politisk. Hun ville bidrage. Derfor stillede hun op til kommunalvalget sidste år, så hun forhåbentlig kunne blive valgt og forme byen i en mere levende og grøn retning.

Kedeldragt

Der er en god grund til, at Christina føler, at hun har et særligt forhold til Gladsaxe. For ud over, at hun boede sine første 15 år i kommunen, så har stamtræet også mange blade med Gladsaxe-borgere over 100 år tilbage. Hendes oldeforældre boede her, og oldefaderen var med til at stifte Gladsaxe Idræts Forening i 1917. Mormor og morfar boede på Nydamsvej. Hendes tilknytning til Gladsaxe blev bevaret i de år, hvor hendes mor arbejdede i nabokommunen på Lyngby Stadsbibliotek og Sophienholm og kunne kigge ud over Bagsværd Sø: – Så da min kæreste Mads og jeg kiggede efter bolig for tre år siden, var det helt naturligt at vende blikket mod Gladsaxe, fordi her er natur, og København er tæt på. Vi fandt det helt rette sted i nærheden af mosen.

Christina elsker at iføre sig støvler og en Kansas-kedeldragt og arbejde i sin have: – Det er som terapi. Det er bedre end at gå til psykolog. Jeg klipper og luger. Natur betyder virkelig meget for mig. Heldigvis har vi i Gladsaxe nogle skønne områder omkring Bagsværd Sø, Hareskoven og mosen.

Christina er altid i gang med en skønlitterær bog. Helst en med socialt præg. Som ung dyrkede hun ridning, men i dag nøjes hun med at gå lange ture i naturen.

Ideerne til at gøre byrummene levende og grønne kan Christina Rittig Falkberg præsentere i Trafik- og Teknikudvalget: – Vi skal arbejde på at skabe nogle helt andre og mere spændende byrum. Og vi kan sætte flere ladestationer op til el-biler, nævner Christina Rittig Falkberg som eksempler på noget af det, hun vil kæmpe for.

Også skoleområdet og foreningslivet hører til blandt hendes mærkesager: – Jeg vægter uddannelsen af vores børn højt. Lærerne i Gladsaxe skal have de bedste vilkår for at gå glade på arbejde. De skal føle, at de kan lykkes, for det fører til den bedste undervisning. De fleste af os har haft en lærer, som har gjort en afgørende forskel for os. Som formand i Børne- og Undervisningsudvalget taler Claus Wachmann den radikale sag i dette udvalg, men heldigvis fik jeg, som jeg gik efter, en plads i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, hvor mine interesser for meddemokrati, fællesskab, kultur og idræt smelter sammen.

Christina Rittig Falkberg mener, at Gladsaxe står overfor en stor udfordring med mange nedslidte idrætsanlæg, som trænger til at blive renoveret. Kommunen får også i disse år mange nye borgere, og det vil skabe et yderligere behov for nye faciliteter og efterspørgsel på foreninger, som kan favne alle de aktive mennesker: – Området trænger til både opmærksomhed og penge. Jeg vil investere så meget, som det er muligt i haller, anlæg og foreninger. Gladsaxe er en kommune med stor mangfoldighed, og det identificerer jeg mig stærkt med. Jeg kan godt lide kontrasterne, og jeg ser mig som en typisk Gladsaxeborger, der smelter ind i det.

På den lange bane har Christina Rittig Falkberg et oprigtigt håb om, at Gladsaxe om ti år vil være kendt for at være en levende, aktiv og dynamisk by: – Vi skal kendes for at være en kreativ idræts- og kulturkommune. Det er vi ikke længere. Den identitet vil jeg kæmpe for, at vi får tilbage. Før i tiden havde vi nogle fyrtårne, men hvad kender man Gladsaxe for i dag? Jo, man har styr på tingene. Det er en ordentlig kommune. Det skal vi naturligvis blive ved med at være, men der må gerne være lidt mere spræl, siger den nybagte mor, der vender tilbage til byrådsarbejdet efter sommerferien.

Christina Rittig Falkberg

42 år. Driver et kommunikationsfirma.

Byrådsmedlem for Det Radikale Venstre.

Udvalg: Økonomi samt Kultur, Fritid og Idræt og Trafik og Teknik. Har sæde i Gladsaxe Erhvervsråd og Integrationsrådet.

Bor sammen med Mads i Søborg. Tilsammen har de fem børn: Villads (15 år), Lili (13),

Eigil (9), Marianne (2) og en nyfødt datter.

Har boet i Gladsaxe Kommune det meste af sit liv.