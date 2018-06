Fire modeller til at løse problemet med slidt skøjtehal

Siden skøjtehallen blev bygget i 1962 har hallen gennemgået diverse renoveringer. Der er stadig pivhamrende koldt om vinteren, når der spilles kampe, og omklædningsfaciliteterne er slet ikke tidssvarende i en sportsgren med så meget stort udstyr. Og tilskuerpladserne er altså heller ikke just prangende. Foto: Kaj Bonne.

Dyreste løsning koster ca. 162 millioner kroner

Af Niels Rasmussen

I 1960 blev Gladsaxe en skøjtebane rigere. To år senere kom der tag over banen, og så har det siden 1962 skortet voldsomt med at forbedre standarden. Der er brugt mange millioner kroner på at vedligeholde, og nu har tidens tand gnavet meget i stykker.

Der har været seriøse problemer med utætte kølerør, elendige omklædningsforhold, en ismaskine, der bukkede under ved et stævne for kunstskøjteløbere.

Byrådet vedtog i oktober 2016, at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag, der kan danne baggrund for en politisk beslutning om Gladsaxe Skøjtehals fremtid.

Kultur, fritid- og idrætsudvalget ser på sagen på sit møde i dag.

Der er mange penge i kommunekassen, men der er disponeret til andre formål.

Flest kommer udefra

Ishockeyklubben har for tiden 287 medlemmer. Heraf er det kun 114, der bor i Gladsaxe, mens 173 altså kommer fra andre kommuner.

Kunstskøjteløberne har 103 medlemmer. Heraf bor de 58 i Gladsaxe.

I forbindelse med arbejdet skal det undersøges, om man kan tilbyde skøjtefaciliteter i samarbejde med andre kommuner. Brugerne skal inddrages i det arbejde.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Ejendomscentret udarbejdet et beslutningsgrundlag i et notat, der indeholder en redegørelse over skøjtehallens nuværende brug og stand, Det er en beskrivelse af mulige fremtidsscenarier med kommentarer fra brugerne, en beskrivelse af økonomi ved de enkelte scenarier samt en faglig vurdering samt en belysning af samarbejdsmuligheder med omkringliggende kommuner

Forvaltningen har holdt brugerinddragelsesmøder med Gladsaxe Ishockey, Gladsaxe Skøjteløber-forening og Gladsaxe Billard Klub, hvor de mulige fremtidsscenarier har været drøftet.

I notatet beskrives fire mulige fremtidsscenarier. Disse er:

1. Gladsaxe Kommune har ingen skøjtehal. Hallen rives ned eller ombygges til tennis eller atletik. Det vil koste 66 millioner kroner.

2. Gladsaxe Kommune har én skøjtehal – en renovering af nuværende skøjtehal. Det vil koste 90 millioner kroner. Hallen skal lukkes midlertidig under renoveringen. Det vil koste medlemmer.

3. Gladsaxe Kommune har én ny skøjtehal et andet sted. Det vil koste 111 millioner kroner. – en nybygget skøjtehal.

4. Gladsaxe Kommune har to skøjtehaller – Renovering af nuværende skøjtehal og nyopført træningshal. Det vil koste 162 millioner kroner. Det vil give masser af kapacitet, og der kan satses mere på elite.

– Der skal findes en finansiering for øgede årlige driftsomkostninger

Chef for Ejendomscentret Henrick Villemoes Poulsen fremlægger på mødet tirsdag en sammenligning af prissætningen for en nybygget skøjtehal i Gladsaxe Kommune sammenholdt med Ørestad Skøjtehal, Hannemanns Allé 14AB, 2300 København S, der blev indviet i oktober 2016.