Flyt eleverne fra Skovbrynet Skole

Af Pia Skou og Lone Yalcinkaya

Venstres medlemmer af Børne- og undervisningsudvalget

Skovbrynet Skole har igennem længere tid været udfordret – både fagligt og socialt. Vi mener, at vi skylder alle børn lige gode muligheder for at lykkes med grundskolen, så de får rygstød til flere valgmuligheder i fremtiden. Mange familier i skoledistriktet vælger desværre Skovbrynet Skole fra, hvilket svækker skolen og elevernes muligheder yderligere.

Kun 30 % af skoledistriktets elever vælger Skovbrynet skole. Samtidig er den nye Bagsværd Skole en succes. Tilslutningen i Bagsværd-skoledistriktet stiger, fordi forældrene vælger det kommunale tilbud til i stedet for privatskoler. Bagsværd Skole fremviser de bedste afgangskarakterer i kommunen.

Venstre mener, at det er på tide at stoppe de dyre og nyttesløse tiltag for at redde Skovbrynet Skole og at gå en helt anden vej. Vi vil styrke den socioøkonomiske balance i Bagsværd området for at give børnene et sundt grundlag at udvikle sig fra.

Den logiske løsning er at lukke Skovbrynet Skole og flytte elever og medarbejdere over på Bagsværd Skole, som udvides med yderligere 2 spor.

Det er selvfølgelig ærgerligt, at skolen fra start blev bygget for lille, men det kan ændres, hvis viljen er der. Ved sammenlægning vil vi skabe en driftsøkonomisk, fagligt og socioøkonomisk bæredygtig skole.

Venstre vil undersøge, om arealerne op til Bagsværd Skole kan inddrages til en udvidelse af Bagsværd Skole. Sportsklubberne skal naturligvis anvises andre faciliteter i nærheden, eksempelvis ved Skovbrynet Skole.