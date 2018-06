FN holdt minimøde

Mange kulturelle tilbud ved Gladsaxe Loves Culture

Af Niels Rasmussen

Samtale hævdes at fremme forståelsen. Og der var masser af muligheder for at kommunikere, da Gladsaxe i lørdags for femte gang afviklede arrangementet Gladsaxe Loves Culture på Telefonfabrikken.

Mange af deltagerne mødtes på græsset ved Søborg Torv og gik til Telefonfabrikken, hvor de præsenterede deres kulturelle tilbud.

Der blev danset folkedans og line dance. Der blev budt på en mængde forskellige musikalske genrer. For mange ofte med uvante udtryk.

Dagens program var skruet sammen, så der var noget for hele familien. For de mindste var der blandt andet ansigtsmaling, teaterleg og show med Kristian fra Ramasjangmysteriet.

De voksne kunne glæde sig til at høre og se fantastiske Aura og opleve Adam og Noah levere spiddende stand up.

Derudover kunne hele familien samles om de mange forskellige tilbud om musik, dans, teater, malerier og mad fra nær og fjern.

Men Gladsaxe Loves Culture er meget mere end underholdning og mad. Festivalen er rammen om kulturmøder mellem mennesker.

-I dag holder vi en fælles fest, hvor vi kommer tættere på hinanden, får nye kulturelle indtryk og sammen fejrer vores – din og min – kultur.

Så jeg håber, I vil nyde dagen og tage godt for jer af retterne. Og husk: En fremmed er en ven, som du endnu ikke har mødt., sagde borgmester Trine Græse i sin velkomsttale.