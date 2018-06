FORBUD mod Sankt Hans-bål

Mindre bål på specielle pladser kan godt gennemføres. Men de store, traditionelle bål som her på plænen ved Gladsaxe Kirke kan man godt glemme alt om. Foto: Kaj Bonne.

Mindre bål på specielle pladser må godt gennemføres

Der indføres forbud mod afbrænding af Sankt Hans bål samt anvendelse af ukrudtsbrænder i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner i medfør af § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Beredskab Øst har vurderet at weekendens regn (desværre) har været af meget begrænset karakter, og samlet set ikke har medført at det nuværende tørkeindeks fra DMI er væsentlig ændret. Tørkeindekset er fortsat ”højt” for alle 5 kommuner. Endvidere ser prognosen frem mod Sankt Hans på lørdag ikke ud til at medføre væsentlig regn, og vejret fredag og lørdag skulle blive tørt med sol.

Beredskab Øst har derfor, foruden brug af ukrudtsbrænder, specifikt forbudt Sankt Hans bål, mens mindre bål på særlige vilkår kan gennemføres (også Sankt Hans aften). Baggrunden herfor er at Sankt Hans bål i sagens natur er relativt store, ofte udført af haveaffald o. lign., herunder tørre blade, kviste og nåle, som kan medføre overordentlig stor fare for flyveild og antændelse af brande i den tørre vegetation.

Forbuddet træder i kraft kl. 8.00 tirsdag den 19. juni og indtil videre.

Dog kan afbrænding af mindre bål tillades, hvis

1. der udvises allerstørste forsigtighed,

2. der er vand til brandslukning til rådighed ved bålet,

3. bålets størrelse er mindre end 80 cm i diameter,

4. bålets højde er mindre end 1,2 m,

5. bålet antændes på egnet bålsted eller –fad med en sikkerhedsafstand på mindst 15 m til letantændelig vegetation, oplag af brandnærende eller let-antændelige stoffer og bygninger med letantændelig tag (sikkerhedsafstanden fordobles i vindens retning ved mere end jævn vind. Ved mere end hård vind er afbrænding forbudt.

6. bålet alene indeholder tørt, rent træ, træbriketter mv. (dvs. ikke haveaffald, blade, kvas og andet, som kan betyde flyveild fra bålet),

7. bålet er under opsyn indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.