Fra Bagsværd til Kansas City

Den nybagte student fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Alejandro Maillet, er klar til at kombinere bord og fodbold på en anden måde, når han tager på college i USA for at studere og spille fodbold. Foto: Kaj Bonne.

Alejandro Maillet blev student på Bagsværd Kostskole og Gymnasium i går, men han holder ikke en ret lang sommerferie. Om få uger flyver han til Kansas City, hvor han skal studere og spille fodbold på collegeholdet

Af Jan Løfberg

Når studier og fritidsinteresse kan gå hånd i hånd, så er det ikke det værste. For den 19-årige Alejandro Maillet er der så yderligere det incitament, at det sker på Kansas City College (universitet).

Han blev student i går fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium, men allerede 20. juli rejser han til USA for at forfølge sine studie- og fodbolddrømme gennem et sports-scholarship.

Blue Demons fra Kansas City er blandt de 20 bedste collegehold i USA, og det er herfra, der hovedsageligt rekrutteres til den professionelle amerikanske liga. Det var gennem hans agent, at stipendiet på det amerikanske universitet kom i stand.

Amerikanerne håber at kunne drage nytte af Alejandros hurtighed – han vandt ungdoms-DM i 400meter løb i tiden 52,65 sekunder – og målfarlighed.

Halvt spanier

Alejandros fornavn afslører et spansk tilhørsforhold. Hans mor er spanier, og hans far er halvt dansk-halvt fransk (deraf efternavnet). De første ti år af sit liv boede han i Alicante i det sydøstlige Spanien. Men derefter flyttede familien til Allerød, og det var i den lokale fodboldklub her, at Alejandro først viste sine evner. Siden udfoldede han sine talenter i Skjold Birkerød. Næste klub var meget passende AB, hvor han sidste år var med til at vinde U19-pokalfinalen. Han var kontraktspiller i AB og trænede med divisionstruppen, inden han i år vendte tilbage og spillede kampe på Birkerøds danmarksseriehold.

Det var noget af et kulturchok for Alejandro, da han kom til Danmark for ni år siden: – Jeg havde aldrig set sne før, og i skolen skulle jeg ikke have uniform på. Jeg var meget glad for den danske skole, selv om jeg ikke kunne tale dansk, da jeg kom hertil, fortæller Alejandro.

Finans og økonomi

Foreløbig varer Alejandros ophold i Nordamerika to år.

På Bagsværd Kostskole og Gymnasium har haft matematik på A-niveau, og fysik og kemi på B-niveau: – Jeg er meget glad for tal, så derfor bliver det spændende at studere finans og økonomi på college. Jeg håber og tror, at jeg udvikler både mit engelsk, mine faglige kundskaber og mit fodboldspil derovre.

På gymnasiet i Bagsværd skrev Alejandro en opgave om Catalonien, og den indgik i hans sidste eksamen: – Jeg skrev om ytringsfriheden og forskellen på spanske og danske medier i deres tilgang til den catalonske præsident Puigdemont. I Spanien ser man mange steder på ham som skurk, mens han ses som en helt i Danmark.

Sideløbende med skolegangen i 3. g trænede Alejandro Maillet på fodboldlinjen på Gladsaxe Sportscollege: – Jeg trænede to gange om ugen, tirsdag og torsdag morgen sammen med otte-ti andre. Der var både teknisk fodboldtræning og styrketræning, ligesom der var mulighed for at selvtræne. Det var jeg meget glad for at være en del af, siger Alejandro.

Foreløbig skal han lige nyde, at det danske skoleliv er forbi. Sammen med kammeraterne på Bagsværd Kostskole og Gymnasium skal han ud og feste.

Men 22. juli begynder han i USA: – Halvdelen af fodboldholdet kommer ikke fra USA. Der kommer en del spillere fra Tyskland, Spanien og forskellige sydamerikanske lande, så det er jo meget godt, at jeg kan spansk, griner Alejandro før sit livs eventyr.