Friluftsbadet kan bruges igen

Det var næsten som i de såkaldte gode gamle dage for 50 år siden med et væld af besøgende, da bassinerne blev genåbnet. Foto: Privat.

Allerede i weekenden var der run på bassinerne

Som Gladsaxe Bladet kunne fortælle i forrige uge var de små badebassiner ved svømmehallen på Vandtårnsvej tømt for vand. Nogle drenge havde hygget sig med at vælte affaldssække ned i bassinerne, der skulle rengøres og males.

Nu er arbejdet overstået, og allerede i weekenden var der fuld gang i den.

I løbet af weekenden var der rigtig mange badeglade besøgende, som trængte nedkøling ovenpå de 28 grader, der varmede Gladsaxe op. Caféhavens område emmede af god sommerstemning, og mange havde pakket badetøjet og madkurven og nød, at børnene kunne løbe og lege, hoppe på hoppepude, spille panna-fodbold eller tage en svingtur i redegyngen. Der var altså rig mulighed for at være aktiv eller slappe helt af – eller begge dele.

Friluftsbadet er gratis at benytte og frit tilgængeligt for alle.