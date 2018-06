Gladsaxe-Hero er oppe

Oprykningen er hjemme. Jubel hos Gladsaxe-hero efter 5-2 mod Vallensbæk. Nu skal det efter sommerferien konstateres om bredden på holdet er god nok til at blive hængende. Foto: Kaj Bonne.

Comebacket til serie 1 sikret med 13. sejr i træk

Af Niels Rasmussen

Gladsaxe-Hero spiller efter sommerferien i serie 1. Oprykningen blev definitivt sikkert i lørdags med en solid hjemmesejr på 5-2 over oprykningskandidaterne fra Vallensbæk.

Det var 13. sejr i træk.

Midt i glæden kan man konstatere, at 2. holdet i serie 3 vist rykker ud. Der var 13 afbud til holdet, der lørdag tabte 0-4 i Birkerød. Træner Keld Møller Jensen måtte på banen i 20 minutter. Han er 56 år.

AB er på andenpladsen i serie 2 og vinder 3-0 uden kamp på lørdag, fordi Islev har trukket sig.

Bagsværd vandt også i serie 2 lørdag 1-0 over Internazionale og kom lidt væk fra nedrykningspladserne, så der kortvarigt kan kigges opad.

I serie 3 ser det godt ud for IF Bytoften, der kan være på vej i serie 2 og hjemmekampe på den nye kunstgræsbane ved Gladsaxe Skole. Den ventes at stå færdig 1. juli.

AB Gladsaxe tabte

I kvalifikationsspillet i 2. division tabte AB Gladsaxe ude 0-1 til topholdet fra HIK. Det var første nederlag med Michael Madsen som træner. Sæsonen går på hæld, og det kan både ses og mærkes.

Lørdag spilles sæsonens sidste hjemmekamp mod Næsby, og næste lørdag sluttes der af ude mod VSK fra Aarhus.