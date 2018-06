Gråpilevej blev svigtet

-

Af Martin Skou Heidemann

Byrådsmedlem for Venstre

Søhuse 1, Bagsværd

Parkeringsproblemerne ved Værebro Park blev ikke løst, da det daværende trafik- og teknikudvalg indførte stop- og parkeringsforbud på Værebrovej.

Der skete nemlig bare det, at problemerne blev skubbet rundt om hjørnet og ind på den nærliggende Gråpilevej. Den fungerer nu som en udvidelse af Værebro Parks p-areal. Fuldstændig som jeg forudsagde i mit læserbrev sidste år.

Ud over at beboerne på Gråpilevej døjer med mange parkerede biler, så må beboerne nu samle skrald, som henkastes fra de parkerede biler; de risikerer ikke at få hentet dagrenovation (advarsler er modtaget); de kan ikke få leveret byggematerialer mv. med lastbil og brandbilen kan heller ikke komme igennem. I sidste uge måtte politiet endda fjerne en bil der spærrede for en af beboernes indkørsel.

Hvorfor ikke bare få etableret de manglende parkeringspladser? Det ville jo stadig være mest oplagt, at Værebro Park selv sørgede for de nødvendige pladser. Man skulle jo tro, der var rigeligt med plads til at få det i orden.

Beboerne har henvendt sig til boligselskabet, men venter stadig på svar.

Venstre tager nu sagen op i trafik – og teknikudvalget, hvor vi har bedt om at få den på dagsordenen.