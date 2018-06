Heksene fik startforbud

Mange borgere valgte alligevel at tage til Sankt Hans-arrangementer

Af Niels Rasmussen



Foto Kaj Bonne

Kostene stod klar. Men heksene slap for turen fra toppen af brændende bål. Turen til Bloksbjerg var aflyst.

Årets udgave af Sankt Hans blev meget, meget anderledes, fordi der på grund af brandfare ikke måtte tændes bål.

Men det holdt ikke folk fra at dukke op til arrangementer sent lørdag eftermiddag og om aftenen. Det hele blev lavet om til en slags skovtur, hvor man hyggede sig med mad og drikke og nogle taler samt forskellige former for underholdning. Så kirkearrangementerne i Bagsværd, Buddinge og Stengård blev til en god fælles oplevelse lige som Enhedslistens arrangement i Utterslev Mose. Her var der lavet et ”bål” af en mængde røde og gule balloner i et net. Hos Stengård og Bagsværd Kirke blev der bagt snobrød over sagte ild i store skåle. Buddinge Kirke havde virkelig sjov underholdning af Long John Jam, der brugte en gammeldags budcykel som scene.