Heltene står i kø

Ant-Man og Wasp klar til kamp i “Ant-Man and the Wasp”. Foto: Walt Disney Pictures

Actionfilm og koncert med André Rieu i Bibliografen

Af /

Når nu vi alle er kommet os over de forfærdelige begivenheder i ”Avengers: Infinity War”, er det tid til årets sidste Marvel-film i Bibliografen. ”Ant-Man and the Wasp” foregår uden at gøre tingene alt for indviklede efter begivenhederne i ”Captain America: Civil War” og før ”Avengers: Infinity War”.

Paul Rudd er tilbage i rollen som Ant-Man og denne gang får han selskab af Evangeline Lilly i rollen som den hårdtslående Wasp. Sammen må de to tage kampen op mod den mystiske Ghost, der tilsyneladende kan bevæge sig mellem forskellige verdener. Ant-Man og Wasp bakkes på glimrende vis op af store skuespillere som Michael Douglas, Michelle Pfeiffer og Laurence Fishburne.Der er knald på action-sekvenserne og helt centralt står den skæve humor, der gjorde forgængeren så enestående. Alt i alt er ”Ant-Man and the Wasp” et fremragende superhelteeventyr, og filmen har Danmarkspremiere i Bibliografen onsdag 4. juli. Som noget ganske særligt og også temmelig heroisk står weekenden 28. og 29. juli i André Rieus tegn i Bibliografen. Her vises nemlig hans store Maastricht-koncert fra en optagelse fra juli i år.

Her tages kærlig hånd om adskillige af den klassiske musiks store værker, og rammer valsekongen tilnærmelsesvis sit normalt høje niveau, kan publikum virkelig glæde sig.

Billetter til de to arrangementer er sat til salg og findes på bibliografen.dk.