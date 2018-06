Hjælp til handicappede skal præmieres

Kommunen har indstiftet ny pris

Gladsaxe Kommune har oprettet en pris, som skal gå til enkeltpersoner eller foreninger og virksomheder, der gør en særlig indsats for andre borgere med handicap.

10.000 kroner og et diplom er på højkant, når Gladsaxe Kommune til december skal finde vinderen af den netop oprettede Handicappris.

Prisen kan eksempelvis gå til en person, der har arbejdet for at sikre deltagelse i foreningslivet for borgere med handicap.

Det er dog ikke kun enkeltpersoner, som kan hænge diplomet op på væggen derhjemme i dagligstuen. Prisen kan også gå til en gruppe af personer, foreninger eller erhvervsdrivende, der for eksempel har øget tilgængeligheden til sin virksomhed for personer med handicap.

Hjælpere skal hyldes

Alle personer, foreninger og organisationer med adresse i Gladsaxe kan nominere deres bud på en vinder. De nominerede behøver ikke at være bosat i kommunen, så længe indsatsen kommer en borger i Gladsaxe til gavn.

– Handicapprisens formål er, at tydeliggøre og anerkende den indsats som blandt andet frivillige, arbejdspladser og foreningslivet gør for at skabe lige muligheder for vores borger med handicap i Gladsaxe. Og for at sikre en naturlig inklusion, som gør det lettere for borgere med handicap i Gladsaxe at deltage i fællesskabet, der jo blandt andet findes på arbejdsmarkedet og i foreningslivet, fortæller Kristine Henriksen, formand for Psykiatri- og Handicapudvalget.

Til efteråret vil Social- og Sundhedsforvaltningen offentliggøre fristen for indstilling af kandidater til Handicapprisen. Det vil ske i en annonce her i Gladsaxe Bladet, på gladsaxe.dk og Gladsaxe Kommunes Facebookside.

Vinderen af prisen kåres af borgmester Trine Græse den 3. december, som er ”FN’s Internationale Handicapdag – dagen for lige muligheder”.