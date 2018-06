Hjerteindsats belønnet

Hjerteforeningens formand Anne Kaltoft havde mange rosende ord til Sven-Arne Røpke, der har ydet og yder en enorm indsats. Foto: Privat.

Lokalformand fik Hjerteforeningens guldnål

Sven-Arne Røpke blev som formand for Hjerteforeningen Gladsaxe ved årsmødet tildelt hovedforeningens guldnål.

Og det skortede ikke på rosende ord fra formanden Anne Kaltoft, da hun skulle motivere tildelingen.

-I rigtig gamle dage var der en lokalforening, der dækkede både Gladsaxe og Herlev, men den ophørte på et tidspunkt med at eksistere, men det varede ikke så længe før en ny lokalforening så dagens lys, nemlig Hjerteforeningen Gladsaxe. Og det var med dig – Sven-Arne Røpke ved roret, og der har du stået lige siden. Allerede da du startede som formand, var du – undskyld udtrykket – lidt oppe i årene, men du er jo et glimrende eksempel på, at alder ikke er nogen hindring, så længe man er frisk og har motivationen og engagementet for sagen.

Det er ikke småting, som du og din bestyrelse får sat gang – I får arrangeret utrolig mange aktiviteter, ofte har I 2 forskellige Hjertesti-ture med guide om ugen og dertil 2 x Hjertemotion – det bliver faktisk til 4 faste aktiviteter på en uge, der til kommer ca. 16-20 dage årligt med blodtryksmålinger, Giv Liv aktiviteter, foredrag hvert kvartal og Hjertecaféer mindst hver anden måned samt at I gerne stiller op til kommunale kirke- og kultur festivaler. Og så har du også fået arrangeret, at Hjertebilen bliver fast installeret hos lokalforeningen – dvs. hjemme hos dig hvorfra andre lokalforeninger kan låne en køreklar Hjertebil.