Hovedtaleren havde travlt

Sofie Carsten Nielsen blev lidt forsinket hos de radikale til grundlovsmødet

Af Niels Rasmussen



Sofie Carsten Nielsen og formanden for Radikal Ungdom Sigrid Friis havde også tid til at tage et par selfies. Foto: Kaj Bonne.

Tidligere minister Sofie Carsten Nielsen var hovedtaler hos Radikale Venstre, der i år havde valgt at henlægge den københavnske storkreds´ møde til Søgaard ved Aldershvile Slotsruin.

Hun kom for sent, og det var der en god forklaring på efter Mette Frederiksens markante politiske udmelding om at ville danne en socialdemokratisk mindretalsregering, hvis muligheden byder sig. Så hun havde travlt med at svare på henvendelser fra journalister.

Dagens første taler var ungdomsformanden Sigrid Friis, der meget klart fik markeret grundfilosofien i partiets politik. ”Hvad med noget storsind i stedet for smålighed” lød det bl.a.

Rent arrangementsmæssigt ramte partiet plet, fordi sommertemperaturen havde nået et yderst behageligt niveau, så det var hyggeligt for deltagerne at sidde udenfor og spise, inden talerne gik i gang.