Hurra for ekstra parkeringsvagt

-

Af Jørgen Ellegård Frederiksen

Det glæder at se, at kommunen vil ansætte ½ parkeringsvagt mere.

Der er brug for den, og den kan hurtigt tjene sig selv ind. Her ses en fuldstændig dagligdags oplevelse i Bagsværd: en servicevogn parkeret solidt oppe på cykelstien.

Der er godt nok p-forbud, men kun i den modsatte side. Som det ses er der rigelig plads på kørebanen. Er det bare en dårlig vane eller ”for ikke at genere trafikken”? Under alle omstændigheder ret bøvet og må opfattes som ganske nedladende over for de svagere trafikanter.

Forklaringerne kan være mange: ”jeg skulle bare lige ind og hente en pizza/en madpakke hos slagteren/i kiosken. Eller aflevere en pakke. ”Du kan da bare køre udenom”. ”Det tager jo kun et øjeblik”.

FAT DET NU: Parkering og standsning på cykelstier er ikke tilladt – i hele landet. Derimod er det i visse kommuner tilladt at parkere lidt oppe på fortovet. Men selvfølgelig ikke hvis der ligger cykelsti op ad fortovet.