Kommunal bommert

Der var brug for en hel container til at samle alle plakaterne. Alle partier havde overtrådt reglerne. Nu slipper de for at komme til lommerne. Foto: Kaj Bonne.

Dokumentation for ulovlig ophængning af valgplakater blev pist væk så 63.600 kr. ikke kan inddrives

Af Niels Rasmussen

Det ligner ikke umiddelbart raketvidenskab at registrere overtrædelse af reglerne for ophængning af valgplakater. Man tager nogle billeder, og så skal de lægges ind i et system som bevisførelse.

Sådan var det op til kommunalvalget i november. Cirka 1.300 plakater hang ulovligt – ofte fordi underkanten af plakaterne ikke var mindst 230 centimeter over jorden.

Kommunen sendte folk ud for at fjerne de plakater, og det blev vedtaget, at partierne skulle betale for de reelle arbejdsomkostninger. Det samlede beløb blev så 63.600 kr.

Men nu sker der absolut ingenting.

Inden en valgplakat blev nedtaget, blev den ulovlige opsætning dokumenteret ved fotografering. Fotodokumentationen viste udover opsætningen også navnet på parti og kandidat med henblik på efterfølgende fordeling af kommunens samlede udgifter.

Ved en administrativ og teknisk fejl er størstedelen af fotodokumentationen for valgplakaternes nedtagelse beklageligvis blevet slettet. Tabet af data er sket som følge af, at fotodokumentationen ikke er blevet journaliseret korrekt.

Datatabet betyder, at kommunen ikke via fotos kan dokumentere kravet overfor de politiske partier.

Byrådets beslutning om håndtering af valgplakater blev truffet efter anbefaling fra Valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsen er orienteret om datatabet, og at komplet fotodokumentation for de nedtagne plakater ifm. opkrævning af afholdte udgifter ikke længere er til stede.

Valgbestyrelsen har i sine drøftelser peget på, at kommunen kan vælge at kræve erstatning for sine udgifter til nedtagning af valgplakater, og finder det uhensigtsmæssigt at opkræve erstatning uden tilstrækkelig dokumentation for at sikre en ensartet behandling af alle opstillede partier.

Valgbestyrelsen anbefaler derfor, at opkrævningen alligevel ikke gennemføres overfor partierne.

-Det her er bestemt ikke godt. Men vi har fået lovning på, at det ikke sker igen, siger borgmester Trine Græse (A)