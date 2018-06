Kuglerne trillede og fløj hos Håndværkerne i Skovturshuset

Medlemmerne går traditionen tro turen fra slotsruinen til huset ved slotspavillonen. Foto: Kaj Bonne

Der skulle findes nye konger

Hvert år siden 1947 har Gladsaxe Håndværkerforening holdt sin årlige Fugleskydning for at finde årets fuglekonge. En tradition der stadig føres videre med et stort fremmøde og efter samme regler. Fanemarch fra Aldershvile slotsruin til Skovturshusets skyde – og keglebane ved Aldershvile Slotspavillon. Samme sted, hvor Håndværkerforeningen afviklede sin første fugleskydning i juni 1947. I et helt år havde den regerende fuglekonge Ebbe Skovgaard haft titlen og dermed pligten til at stå for dette års arrangement. De gamle rifler var fundet frem og klargjort, polititilladelsen indhentet og patronerne indkøbt.

Efter afgivelsen af 294 skud faldt den sidste af de 8 skyde mål på fuglen, brystpladen, ned og foreningen kunne sige til lykke til den nye fuglekonge, ingeniør Jørgen Franck.

Sideløbende med fugleskydningen kæmpes der om titlen som Keglekonge. På de to gamle keglebaner fra 1928, blev der trillet 231 kugler og rejst et utal af kegler, før den nye Keglekonge, smedemester Klaus Ellemann Andersen, var fundet.



Fuglekonge 2018 ingeniør Jørgen Franck og Keglekonge 2018 smedemester Klaus Ellemann Andersen med vindertrøjer, vandrepokal og skråbånd med sølvplader fra de tidligere fuglekonger.

Foto Bent Raspe-Pedersen