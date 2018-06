Letbanebestyrelse bør åbne op

-

Af Henrik Sørensen, Konservativ folketingskandidat

Gennem mere end 10 år har politikerne debatteret. om vi skal have en letbane eller ej. Det er et projekt til mere end 6 mia. kr., og som vil give skatteborgerne et tab på mere end 8 mia. kr. over letbanens levetid.

De politikere, der støtter letbanen. er kommet med en lang række påstande, som ikke har holdt. Man har f.eks. påstået at letbanen skaber mere end 30.000 nye jobs. En påstand, som man ikke har kunne dokumentere.

Borgmester Trine Græse har sagt, at økonomien bag letbanen er solid og gennemregnet. Men borgere og politikere har ingen mulighed for at kontrollere, om de mange påstande er korrekte.

For hvad der sker i bestyrelsen for letbanen, er lukket land for borgerne, da man ikke kan få aktindsigt i referaterne fra bestyrelsesmøderne. Hvis der ikke er noget galt, hvad er det så, man ønsker at skjule?

Har bestyrelsen fået oplysninger om, at økonomien i letbanen ikke holder, eller hvad er det vi, som borgere ikke må få adgang til at se? Er alt i orden, burde det ikke være noget problem for borgerne, at se referaterne.

Adgang til referater er ikke de eneste bestyrelsen forsøger at holde skjult. Også boreprøver holdes skjult. Ja, de giver aktindsigt, men man må ikke dele dem med nogen. Det forhindrer borgere og politikere offentligt at omtale boreprøver, hvor der kan være problemer med undergrunden. Problemer, som kunne gøre anlægsomkostningerne meget større.

Det er svært ikke at tro, at letbanen har noget at skjule, siden de ikke vil give borgerne fuld indsigt i det store projekt.