Letbaneområder markeret med flag

Ekspropriationsforretningerne er i gang

Frem til udgangen af juni vil der i perioder stå små, farvede flag langs dele af Buddingevej. Flagene bruges til at markere de områder, hvor der i fremtiden skal være letbaneskinner, stationer og midlertidige arbejdsområder.

Små gule og grønne flag markerer i perioder frem til udgangen af juni de områder langs Buddingevej, som skal bruges i forbindelse med byggeriet af den kommende letbane, hvis rute går forbi Buddinge Station og følger Ring 3 mellem Ishøj i syd og Lyngby i nord.

Hovedstadens Letbane er sammen med ekspropriationskommissionen og ejerkommunerne bag letbanen i gang med at gennemføre de nødvendige ekspropriationsforretninger, så entreprenørerne kan rykke ind og gøre arealer klar til først ledningsomlægninger og derefter selve anlægsarbejdet. Det betyder, at nogle grundejere afgiver en del af eksempelvis en have langs vejen, som de får kompensation for.

De grønne flag viser det midlertidige arbejdsområde, som der er behov for at anvende i anlægsperioden. Det kræver noget ekstra plads at anlægge letbanen. Derfor skal entreprenørerne bruge arealet mellem de gule og grønne flag i anlægsperioden. De midlertidige arbejdsområder bliver tilbageført igen, når anlægsarbejdet er færdigt.

De gule flag viser derimod, hvor den fremtidige skellinje for letbanens område mod vejen kommer til at ligge. Det inkluderer både skinner, stationsområder og nye vejarealer – med andre ord selve letbanen.

Alle grundejere er orienteret

Der bliver kun eksproprieret der, hvor det er nødvendigt for at gøre plads til anlæg og arbejdsområder. Det betyder, at flagene nogle steder står inde i hække og haver, som der er behov for at inddrage. Ejerne af de områder bliver naturligvis kompenseret, og de er allerede orienteret og indkaldt separat til de såkaldte ekspropriationsforretninger.

Ingen behøver at være bekymrede for, at der bliver inddraget hverken mere eller mindre end de aftalte områder, når flagene skiftevis sættes og fjernes. De er markeret efter en bestemt afmærkningsplan, som sikrer, at de altid vil blive sat på de præcise steder.