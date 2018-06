Mini World-Cup for 70-årige

ABs hold spillede i weekenden en træningskamp og de fleste af spillerene glæder sig til at prøve kræfter mod de gæstende hold. Den første kamp for hjemmeholdet er torsdag kl.10.00. Foto: John Andersen

AB har skabt internationalt stævne og der spilles torsdag, fredag og lørdag

Af Niels Rasmussen

Flere og flere pensionister bruger en del af deres fritid til at spille turneringer. Under KBU har fænomenet virkelig spredt sig med formiddagskampe.

Men ligefrem at arrangere et internationalt stævne, det er udsædvanligt.

Torsdag, fredag og lørdag går det løs på ABs baner i Bagsværd fra klokken 10 til 16 alle dage.

Det er ikke ofte, at fodboldspillere forsætter med at lege med den lille læderbold, når de kommer højt op i alderen.

AB har inviteret 11 gæstende hold med spillere over 70 år. Heriblandt to hold fra Japan og et hold fra USA samt flere kendte danske klubber, som B 93, Frem, Brønshøj,

Farum og Aalborg Chang.

– Vi spiller fodbold året rundt og uanset vejr og vind på AB, det såkaldte ”tjøns”. Det betyder, at vi holder os i god form, og derfor har vi lyst til at udfordre en del hold i denne turnering kaldet ”World Cup 70 +”, siger Niels Yde, tidligere landsholdsspiller og anfører for ABs danske mestre i 1967. Jeg har selv spillet både i Japan og Hawaii – den smukke ø i Stillehavet de sidste par år med et hold fra AB. Finaledagen lørdag med den afgørende kamp kl.15.00, og derefter bliver der mulighed for at overvære Danmark – Peru på TV i restaurationen. Kampene er naturligvis på 11-mandsbane og der bliver rigeligt med godt fodbold på det skønne anlæg og der er den fordel, at tilskuerne nemt kan følge med, da tempoet ikke er det højeste!