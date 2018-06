Nervepirrende spænding

Jakob Cedergren som politibetjenten Asger Holm i “Den skyldige”. Foto: Nordisk film

Dansk thriller med blændende skuespil af Jakob Cedergren

Af /

Jakob Cedergren spiller som altid fremragende i den nervepirrende thriller, ”Den skyldige”, der handler om jagten på en kvinde og hendes kidnapper. Politibetjenten Asger Holm, Jakob Cedergren, besvarer et nødopkald fra en kidnappet kvinde.

Da telefonforbindelsen pludselig afbrydes, begynder en intens jagt for at finde kvinden. Med telefonen som eneste redskab kæmper Asger imod tiden, men det viser sig hurtigt, at forbrydelsen er mere omfangsrig end først antaget.

”Den skyldige”, der er instrueret af debutanten Gustav Möller og skrevet i samarbejde med Emil Nygaard Albertsen, har allerede taget den store filmverden med storm. Hele eventyret begyndte ved verdenspremieren på den prestigefyldte Sundance Filmfestival i januar, hvor fantastiske anmeldelser førte til, at filmen i sidste ende modtog publikumsprisen i den internationale hovedkonkurrence.

Nu er turen endelig kommet til de danske biografer, og publikum kan godt glæde sig. Gustav Möller har suverænt greb om genrens konventioner og virkemidler, og det er helt tydeligt, at han har bedt ved så store mestre som Kurosawas og de Palmas alter. Publikum føler sig som holdt i en skruetvinge fra start til slut, og efter at have holdt vejret af bare spænding, kan man ånde lettet op, når biograflyset endelig tændes igen.

”Den skyldige” har premiere i Bibliografen torsdag 14. juni.