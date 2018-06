Nichlas Rohde sprudlede

AB Gladsaxe sendte Næsby ud

Af Niels Rasmussen

Fynboerne fra Næsby lå elendigt placeret, da kvalifikationsspillet i 2. division gik i gang. Men odenseanerne har haft et forrygende forår, og da AB Gladsaxe ikke havde så meget andet end æren at spille for, så håbede Næsby, at der lørdag kunne sættes endnu tre point på kontoen, så nedrykningen kunne undgås.

Men AB Gladsaxe vandt 4-3 hjemme og konsoliderede andenpladsen i rækken – og Næsby må i danmarksserien.

Nichlas Rohde var helt oppe på tåspidserne med to mål og to frispilninger.

AB Gladsaxe slutter sæsonen af lørdag i Aarhus mod VSK, der for længst er dømt til nedrykning.

I serie 1 vandt VB 1968 3-1 over Fredensborgs andethold. VB 1968 har nedlagt protest efter nederlaget mod Ledøje, og hvis den sag vindes og lørdagens sidste kamp mod Helsinge – der allerede har vundet rækken – vindes, så kan VB 1968 komme i spil til sjællandsserien. Imponerende i en klub, hvor træningsflid er et fremmedord.

I serie 2 måtte Gladsaxe-Hero efter 13 sejre i træk neje sig mod Grønne Stjerne, der vandt med 3-1. Grønne Stjerne har vundet ni ud af 10 kampe i foråret. Benjamin Knudsen bragte Gladsaxe-Hero i front efter seks minutter. Grønne Stjernes mål til 3-1 kom i sidste minut.

AB slutter på andenpladsen i rækken.