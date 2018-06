Nye forældre får støtte

Thomas Juhl og Lena Fruensgaard var glade for den kommunale støtte rent praktisk, da de fik Frej i fjor. Foto: Privat.

Gladsaxe tilbyder som den første kommune graviditetsbesøg til alle

Fødsel. Fest. Gråd. Grin. Sygdom. Sutteflaske. Bleskift. Skoleskift.

Mange spørgsmål og tanker melder sig, når man bliver forælder, og derfor tilbyder Gladsaxe nu som den første kommune graviditetsbesøg til alle – uanset hvad familierne ønsker at tale om.

Alle gravide familier får tilbudt et besøg af en sundhedsplejerske under graviditeten. Under besøget drejer samtalen sig om forældrenes liv og spørgsmål til det kommende familieliv.

– Vi gør det for at forebygge, at familier bliver sårbare. Det er det, der er pointen med vores hjemmebesøg, som er til alle gravide – hvad enten det er første, anden eller fjerde gang, man er gravid, fortæller Eva Falk Winther, souschef i sundhedsplejen.

Hjælp til selvhjælp

Siden tiltaget startede i april 2017, har Sundhedsplejen besøgt 201 familier. Én af dem er Lena Fruensgaard og Thomas Juhl, som 3. juni sidste år bragte Frej til verden.

Med deres søns ankomst til huset i Gladsaxe begyndte en ny hverdag, som de på grund af fødselsforberedelser ikke havde nået at forberede sig på. Det havde deres sundhedsplejerske til gengæld.

– Der er meget fokus på dagene op til fødslen. Derfor var det i vores tilfælde meget rart, at sundhedsplejersken kunne fokusere på, hvad der sker efter. Det er der nok mange, der glemmer, og det gjorde vi også selv, fortæller Thomas Juhl.

Alle familier får tilbudt ét besøg under graviditeten. Uanset udfordringernes størrelse bliver familierne hjulpet, enten ved hjælp til selvhjælp eller ved andre tilbud i kommunen. Har man lyst til et besøg, kan man på Gladsaxe Kommunes hjemmeside notere navn og telefonnummer og blive kontaktet af Sundhedsplejen.