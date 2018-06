På is i hedebølgen

En herlig weekend med Gladsaxe Ishockeys u9 og u11 hold i Lalandia. Foto: DB

Det var stegende varmt, men 21 glade ishockeybørn blev kølet af på både is og i vand, da de i sidste weekend tog til Lalandia

Af Dorthe Brandborg

Det var som at se forårets kåde kalve løbe på græs, da 21 U9 og u11 spillere fra Gladsaxe Ishockey blev sluppet løs på skøjtebanen i Lalandia i Rødby.

Gladsaxe skøjtehal lod isen smelte allerede den 1. april, så det var glade og eksalterede børn der igen fik udstyret på og mærkede isen under fødderne.

-Jeg har bare ventet på det her så længe, forsikrede en smilende Noah, mens han snørede skøjterne. Ude på isen havde træner Michael Florentz forberedt en masse øvelser.

Desværre var det ikke muligt at spille med stav, da der ingen bander er i skøjtehallen i Lalandia. Men efter ispassene var der arrangeret floorball, hvor ungerne fik trænet skud og ikke mindst fik de tævet deres medbragte forældre ud af banen.

-Det giver et utroligt sammenhold i Gladsaxe Ishockey med sådan en tur. Både blandt børn og forældre. Det har været så dejligt at se den glæde, der har været. Ishockeyen betyder meget for børnene og det er ikke blevet mindre af, at de har haft mulighed for at følge med i det netop afsluttede Ishockey VM i Danmark, fortæller Michael Florentz.