Pokalsucces for Bella

Sådan fejrede Bella oprykningen sidste år. Nu har klubben også succes i pokalturneringen. Foto: Privat.

Bella1973 fra Mørkhøj slog et højere rangerende hold og er klar til den landsdækkende pokalturnering

Af Jan Løfberg

Fodboldkvinderne fra Bella1973 fra Mørkhøj havde svært ved at få armene ned efter deres sejr på 3-2 over FB i pokalturneringens 3. runde blandt de københavnske og sjællandske hold. Bella1973, der til daglig spiller i Sjællandsserien, scorede sejrsmålet i sidste minut og leverede dermed en solid overraskelse, da holdet fra Frederiksberg er placeret i en række over i den sjællandske afdeling af Danmarksserien.

Mod FB lod Bella1973 sig slå ud af, at de kom bagud 1-0 efter blot et minut. Julie Magelund udlignede i det 10. minut, men minuttet efter kom FB foran 2-1. Maria Lauritsen udlignede til 2-2 i det 19. minut, og den stilling holdt sig indtil sidste minut, hvor Julie Magelund scorede til 3-2.

FBerne havde svært ved at kapere nederlaget i slutminutterne. Deres træner fik rødt kort, ligesom to spillere så rødt.

Med sejren over FB indgår Bella1973 i den landsdækkende pokalturnerings 1. runde, der spilles den 12. eller 13. august.

Træner Claus Arnedal er naturligvis glad for succesen: – Vi har et rigtigt godt hold, og vi viste mod FB, at vi har potentiale til at spille i Danmarksserien. Vi kan dog stadig blive bedre på to planer. Vores løbemønstre er ikke optimale, og så skal vi huske at bruge det – som vi træner i – med ud i kampene.

Bella1973 har i denne sæson fået tilgang fra adskillige spillere og har nu i alt 32 spillere i truppen: – Spændvidden er stor. Den yngste på holdet er 15 år, den ældste 41, men ellers er de fleste spillere midt i tyverne, siger Claus Arnedal.

Bella1973 er et holdsamarbejde mellem FC Bella fra Mørkhøj og B1973 fra Herlev.