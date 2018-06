Regeringskrav kan være stopklods

Udligning: Kravene til kompensation kan sætte udviklingen i stå

Gladsaxes borgmester Trine Græse mener, at regeringens krav til kommunerne for at tage imod kompensation for større udgifter til udligning, går ud over velfærden til Gladsaxes borgere.

Regeringens planlagte udligningsreform er egentlig faldet til jorden, men alligevel er alt ikke, som det plejer.

Danmarks Statistik har flyttet udlændinge, hvis uddannelse tidligere ikke var oplyst, til at være registreret med den uddannelse, de måske har med sig hjemmefra, uanset om den kan bruges i Danmark eller ej. Dermed sendte Danmarks Statistik pludselig en ekstraregning til blandt andet Gladsaxe, som står til at skulle aflevere ca. 55 mio. kr. mere om året til udligning mellem kommunerne.

Nu foreslår regeringen så en overgangsordning, så Gladsaxe kan blive kompenseret med ca. 46 mio. kr. frem til 2020. Men Gladsaxes borgmester Trine Græse (A) er ikke bare glad for at få de mange penge tilbage i kassen.

Forklaringen er, at regeringen samtidig stiller krav til, at kommunerne kan straffes kollektivt, hvis deres samlede anlægsramme overskrides. Det begrænser, hvor meget der må bygges og renoveres i bl.a. Gladsaxe. Og det gør ondt på hovedstadskommunerne, som vokser kraftigt i disse år.

Dyrt at flytte Odense til hovedstaden

– I de kommende år kan vi forvente at få 200.000 flere borgere i hovedstadsområdet. Det svarer til at flytte hele Odense til hovedstaden. Og de kan ikke alle sammen bo i city, så rigtig mange vil flytte til Gladsaxe og de andre omegnskommuner, siger Trine Græse.

– Derfor SKAL vi have bygget nye dagtilbud til børnene, vi har nogle skoler, som vi SKAL have renoveret, og vi skal også samtidig kunne vedligeholde og renovere vores veje og bygninger. Derudover løser vi flere og flere sundhedsopgaver i kommunerne. Derfor skal vi til at indrettet et nyt sundhedshus, så vi har de faciliteter, der skal til, for at kunne løse opgaverne. Derfor er en begrænsning af anlægsudgifterne meget alvorlig og risikerer at sætte udviklingen i Gladsaxe i stå.

Ingen planer om skattestigninger

Regeringen vil samtidig stille krav om, at skatten ikke må stige. Det er til gengæld ikke noget, der holder borgmesteren vågen om natten. Gladsaxe har et årligt budget på ca. seks mia. kr. Økonomien er robust og kommunen har sparet op til de mange, planlagte anlægsprojekter. Skatten er lav og er løbende sat ned de seneste år. Så uanset hvordan det ender, forventer borgmesteren ikke, at der bliver behov for at sætte skatten op i Gladsaxe.

-Vi har pengene til de anlægsprojekter, vi har i støbeskeen. Problemet er, hvis vi ikke må bruge dem. Så må vi udsætte en del af vores projekter, og dermed har vi ikke mulighed for at levere den service, som vores borgere har krav på. Så hvis kompensationen betyder, at vi skal sætte udviklingen i stå, så vores borgere risikerer at skulle stå i kø for at få en plads i vores børnehuse og vi ikke kan give vores skolebørn ordentlige forhold, så er spørgsmålet, om det overhovedet er værd at tage imod pengene. Men nu må vi se, hvordan det ender. For i første omgang er det kun et forslag, understreger Trine Græse.